Ob nogometnem derbiju v Mariboru policija izrekla več prepovedi udeležbe na športnih prireditvah

Maribor, 23. februarja - Policisti so imeli ob sobotnem nogometnem derbiju med Mariborom in Olimpijo precej dela pred in tudi med tekmo. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, so poleg spopada navijaških skupin Green Dragons in Viole naknadno obravnavali še vrsto prekrškov in kaznivih dejanj ter izrekli več prepovedi udeležbe na športnih prireditvah.