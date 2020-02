Zaradi slabega vremena odpovedali moški slalom na Japonskem

Tokio, 23. februarja - Japonski organizatorji slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Naebi so bili prisiljeni odpovedati današnjo preizkušnjo zaradi slabega vremena, sneženja, slabe vidljivosti in vetra. Na startu preizkušnje sta bila tudi Slovenca Štefan Hadalin in Žan Kranjec.