Na Evrovizijo gre Ana Soklič s pesmijo Voda

Ljubljana, 22. februarja - Slovenijo bo maja na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije v Rotterdamu zastopala Ana Soklič s pesmijo Voda. Tako so danes odločili gledalci in poslušalci Eme ter strokovna žirija. Ta je najprej izbrala dve superfinalistki, poleg zmagovalke še Lino Kuduzović s pesmijo Man like u. Zadnjo besedo je nato imelo občinstvo s telefonskim glasovanjem.