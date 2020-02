Gladki zmagi ACH Volleyja in Salonita

Ljubljana, 22. februarja - V petem krogu modre skupine 1. DOL za moške so odigrali dve tekmi, ki sta se končali po pričakovanjih. Gladki zmagi sta zabeležili ekipi ACH Volleyja in Salonita Anhovo, prvaki so doma s 3:0 premagali Panvito Pomgrad, Kanalci pa so bili v svoji dvorani v dvoboju moštev, ki sta bili v modri skupini še brez zmage, boljši od Krke.