Tsitsipas in Auger-Aliassime v finalu turnirja v Marseillu

Marseille, 22. februarja - Branilec naslova in drugi nosilec Grk Stefanos Tsitsipas in sedmi nosilec Kanadčan Felix Auger-Aliassime sta finalista teniškega turnirja v Marseillu z nagradnim skladom 769.670 evrov. Grk je v polfinalu s 7:5 in 6:3 ugnal Kazahstanca Aleksandra Bublika, Kanadčan pa 7:5 in 7:6 (2) Francoza Gillesa Simona.