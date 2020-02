V Iranu prvi neuradni izidi kažejo na zmago konservativcev

Teheran, 22. februarja - Po prvih delnih in neuradnih izidih petkovih parlamentarnih volitev v Iranu so v prednosti konservativci. Po poročanju iranske tiskovne agencije Fars naj bi zasedli več kot polovico doslej preštetih sedežev v madžlisu. Končni izidi volitev, ki jih je zaznamovala nizka udeležba, naj bi bili znani do nedelje.