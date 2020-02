Na pustni povorki v Kopru več kot 15.000 obiskovalcev

Koper/Celje, 22. februarja - Letošnja že 12. Istrska pustna povorka je znova navdušila. V njej je sodelovalo več kot 700 pustnih šem, ki so navdih za letošnjo maškarado našle v aktualnih družbeno-političnih temah in vsakdanjem življenju. Piko na i tradicionalnemu pustnemu rajanju je dalo sončno in toplo vreme, ki je v Koper zvabilo več kot 15.000 obiskovalcev.