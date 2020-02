V Pahorjevem uradu so se poklonili Drnovšku ob obletnici njegove smrti

Ljubljana, 22. februarja - V nedeljo bo minilo 12 let od smrti nekdanjega predsednika države in dolgoletnega premierja Janeza Drnovška. Ob tej priložnosti je vodja kabineta predsednika republike Alja Brglez v imenu predsednika Boruta Pahorja danes na Drnovškov grob položila cvet, so sporočili iz predsednikovega urada.