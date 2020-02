Biatloncem na SP peto mesto, prvaki Francozi

Anterselva, 22. februarja - Slovenski biatlonci Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer in Rok Tršan so na štafetni tekmi na svetovnem prvenstvu v italijanski Anterselvi osvojili visoko peto mesto. Zmagali so Francozi pred Norvežani in Nemci, Slovenija pa je tesno izgubila dvoboj z Rusijo za četrto mesto na svetu.