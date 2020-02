Francija začela ugašati svojo najstarejšo nuklearko

Pariz, 22. februarja - Francoski energetski velikan v državni lasti EDF je danes začel ugašati najstarejšo nuklearno elektrarno v državi. Po 43 letih delovanja so ponoči ugasnili prvega od obeh jedrskih reaktorjev v kraju Fessenheim v bližini meje z Nemčijo in Švico. Drugi bo deloval še do 30. junija, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.