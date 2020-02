V Muzeju Barberini v Potsdamu velika razstava Monetovih del

Potsdam, 25. februarja - V Muzeju Barberini v Potsdamu je na ogled obsežna razstava del francoskega impresionističnega slikarja Clauda Moneta. Postavitev z naslovom Monet - kraji združuje 110 del in je posvečena krajem, ki so navdihovali umetnika. Med drugim je mogoče videti Monetove znamenite lokvanje v Givernyju in most Waterloo v Londonu.