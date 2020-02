Slovenke druge na ekipni tekmi na Ljubnem, zmaga Avstrijkam

Ljubno ob Savinji, 22. februarja - Slovenske smučarske skakalke so zasedle drugo mesto na današnji ekipni tekmi svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji, kjer se je za finale zbralo 8000 gledalcev. Slovenke v postavi Nika Križnar, Špela Rogelj, Katra Komar in Ema Klinec, vodilne po prvi seriji, so zbrale 1005,1 točke. Po ogorčenem boju so zmagale Avstrijke s 1008,7 točke.