Cerar z zahvalo švedskim rojakom za ohranjanje slovenske identitete

Stockholm, 22. februarja - Minister za zunanje zadeve Miro Cerar se je v okviru delovnega obiska na Švedskem danes udeležil rednega občnega zbora Slovenske zveze na Švedskem. Rojakinjam in rojakom, ki prebivajo na Švedskem, se je zahvalil za ohranjanje slovenske identitete in maternega jezika, so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve.