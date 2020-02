Slovenke vodijo po prvi seriji ekipne tekme na Ljubnem

Ljubno ob Savinji, 22. februarja - Slovenske smučarske skakalke v postavi Nika Križnar, Špela Rogelj, Katra Komar in Ema Klinec vodijo po prvi seriji današnje ekipne tekme svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji, kjer se je zbralo 3500 gledalcev. Slovenke so po polovici tekmovanja zbrale 487,6 točke, druge so prve favoritinje Avstrijke (477 točk), tretje pa Norvežanke (468,8).