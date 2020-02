Novi koronavirus zahteval dve življenji v Italiji

Padova, 22. februarja - V Italiji, kjer so doslej v severnih deželah Veneto in Lombardija potrdili že 29 primerov okužb z novim koronavirusom, je covid-19 zahteval dve življenje. V bolnišnici na območju Padove je v petek umrl 78-letni Italijan, danes oblasti poročajo o smrti ženske v Lombardiji. V deželi Veneto so skupno potrdili dve okužbi, v Lombardiji 27.