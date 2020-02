Dončić popeljal Dallas do zmage nad Orlandom

Orlando, 22. februarja - Košarkarji Dallas Mavericks so po premoru zaradi tekme zvezd odigrali prvo tekmo v severnoameriški ligi NBA in zmagali. Na gostovanju so s 122:106 premagali Orlando Magic. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je bil najboljši strelec tekme s 33 točkami, temu je dodal še deset skokov in osem podaj.