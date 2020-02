Koronavirus zdesetkal prodajo avtomobilov na Kitajskem

Peking, 22. februarja - Po izbruhu novega koronavirusa se je prodaja avtomobilov na Kitajskem občutno zmanjšala. Kot so danes sporočili iz kitajskega združenja proizvajalcev osebnih avtomobilov CPCA, so v državi med 1. in 16. februarjem prodali 92 odstotkov manj avtomobilov kot v enakem obdobju lani.