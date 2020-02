Število okužb s koronavirusom na Kitajskem upadlo, v Južni Koreji narašča

Peking/Seul, 22. februarja - Število novih okužb z novim koronavirusom je na Kitajskem močno upadlo, saj so v 24 urah zabeležili samo 397 novih primerov, so sporočile pristojne oblasti. Umrlo je 109 ljudi. O velikem povečanju števila okužb medtem poročajo iz Južne Koreje, kjer so se več kot podvojile na 346.