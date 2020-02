Dva meseca po protestu direkcija za infrastrukturo na Tišini pojasnila načrte

Tišina, 22. februarja - Dobra dva meseca od protestne zapore krožišča v Gederovcih v občini Tišina je direkcija za infrastrukturo tamkajšnjim svetnikom in civilni iniciativi za obnovo in ureditev državnih cest v občini pojasnila svoje načrte. Med njimi naj bi bila tudi obnova ceste med Gederovci in Mursko Soboto, ki naj bi jo prenovili v naslednjih dveh letih.