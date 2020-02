Na volitvah v Iranu podaljšali glasovanje

Teheran, 21. februarja - Volilne oblasti v Iranu, kjer danes potekajo parlamentarne volitve, so še za dve uri podaljšale glasovanje, poročanje iranske televizije povzema francoska tiskovna agencija AFP. Potem ko so glasovanje podaljšali za dve uri, so ga nato podaljšali še za dve. S tem želijo doseči, da bi svoj glas lahko oddalo čim več volivcev.