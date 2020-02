Na Ljubljanski borzi skoraj devet milijonov evrov prometa

Ljubljana, 21. februarja - Na Ljubljanski borzi je indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP teden sklenil pri 979,57 točke, kar je malenkost nižje kot ob koncu prejšnjega tedna. Vlagatelji so sklenili za 8,93 milijona evrov prometa. V ospredju so bile delnice Krke, NLB in Petrola.