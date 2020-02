Na ministrstvu za delo sum napada na informacijski sistem

Ljubljana, 21. februarja - Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so danes dopoldne ugotovili, da do službene elektronske pošte ministrice, ki opravlja tekoče posle, Ksenije Klampfer lahko dostopajo številne nepooblaščene osebe, so poročanje Kanala A za STA potrdili na ministrstvu. Dogodek so že prijavili policiji.