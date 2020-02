Združenje domoljubnih novinarjev ogorčeno nad poročanjem o domnevno spornem poslovanju medijev blizu SDS

Ljubljana, 21. februarja - V Slovenskem združenju domoljubnih novinarjev so ogorčeni nad načinom poročanja o domnevno spornem poslovanju medijskih družb, ki izdajajo tednik Demokracija ter televizijo in spletno stran Nova24TV. Ocenjujejo, da gre za tendenciozno natolcevanje in poskus kriminalizacije medijev, ki ne poročajo v skladu z interesi vladajoče politične opcije.