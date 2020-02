V veljavi novela zakona o tajnih podatkih

Ljubljana, 22. februarja - Veljati je začela novele zakona o tajnih podatkih, ki med drugim ureja varovanje tajnih podatkov v komunikacijsko-informacijskih sistemih in eksplicitno določa naloge urada vlade za varovanje tajnih podatkov. S tem se bo izboljšala učinkovitost sistema in zagotovila večja varnost tajnih podatkov, so ob sprejemu poudarili v vladi.