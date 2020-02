Banke v Sloveniji lani z najvišjim dobičkom doslej

Ljubljana, 21. februarja - Banke v Sloveniji so lani bilančno vsoto povečale za 6,3 odstotka na 41,2 milijarde evrov. Ustvarile so 597,4 milijona evrov dobička pred davki, kar je 12,5 odstotka več kot predlani. "Banke so leto 2019 zaključile z zgodovinsko najvišjim dobičkom pred obdavčitvijo," so poudarili v Banki Slovenije.