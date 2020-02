Ljubljana, 21. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je danes izgubil 0,22 odstotka in se oblikoval pri 979,57 točke. Promet na borzi je dosegel 855.000 evrov, najprometnejše pa so bile z 271.940 evrov sklenjenih poslov delnice Zavarovalnice Triglav, ki so se podražile za 0,28 odstotka na 35,80 evra.