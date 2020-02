Subvencije stanovalcem zaradi vpliva Luke Koper

Koper, 21. februarja - Mestna občina Koper je danes objavila javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leto 2020. Subvencije so namenjene stanovalcem Kopra za ukrepe, kot so zamenjava oken in fasade ali vgradnja prezračevalne naprave.