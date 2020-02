Policija opozarja na goljufe in drzne tatvine iz stanovanj

Ljubljana/Kranj, 21. februarja - Gorenjski in ljubljanski policisti so v zadnjem tednu obravnavali več primerov drznih tatvin iz stanovanjskih objektov. Goljufi so v vseh primerih s pogovorom o telekomunikacijah ali elektro storitvah lastnike uspeli zvabiti stran od vhoda v hišo ali stanovanje in jih potem okradli, so sporočili s Policijske uprave Kranj.