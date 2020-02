Skakalke na Ljubnem zaradi premočnega vetra ob kvalifikacije

Ljubno ob Savinji, 21. februarja - Smučarske skakalke, ki so se ta konec tedna že deveto leto zaporedoma zbrale na Ljubnem ob Savinji na tekmah svetovnega pokala, so danes zaradi premočnega vetra ostale brez treninga in kvalifikacij za nedeljsko posamično tekmo. Organizatorji so sporočili, da bodo trening opravili v soboto ob 10. uri, ob 11.30 pa sledi ekipna tekma.