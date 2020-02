Policija: Poškodba avtomobila na Ptuju naj ne bi bila povezana s Pivčevo

Ptuj, 21. februarja - Ptujski policisti so zjutraj prejeli prijavo občana s Ptuja, da mu je neznani storilec preko noči poškodoval osebni avtomobil, parkiran na domačem dvorišču. Na Policijski upravi Maribor so pojasnili, da po doslej zbranih informacijah dejanje ni povezano s kmetijsko ministrico in predsednico DeSUS Aleksandro Pivec, ki živi v bližini.