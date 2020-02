Pri Pahorju v torek drugi krog posvetovanj glede novega mandatarja

Ljubljana, 21. februarja - Predsednik republike Borut Pahor bo v torek opravil drugi krog posvetovanj o izboru kandidata za predsednika vlade. Sestal se bo z vodji tistih poslanskih skupin, ki glede tega predsedniku v prvem krogu še niso podale dokončnega stališča, to so SDS, SMC, NSi, DeSUS in SAB, so sporočili iz Pahorjevega urada.