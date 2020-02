Dan slovenskega športa kot praznik vložen v postopek v DZ

Ljubljana, 21. februarja - Skupina poslancev in poslank s prvopodpisanim Gregorjem Židanom (SMC) je danes v državni zbor v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku vložila zakon o dopolnitvah zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki bo vodil v razglasitev novega državnega praznika - dan slovenskega športa, ki bi ga praznovali 1. oktobra.