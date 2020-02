Na okrogli mizi tudi o krizi predstavniške demokracije kot povodu za razmah populizmov

Ljubljana, 21. februarja - Paradigmi trajnostnega razvoja in populizma delujeta v obdobju krize sistema predstavniške demokracije kot alternativi, ki ponujata višje vrednote, nek vrednostni ideal. Vprašanje pa je, kdaj je trajnostni razvoj dejanska politična prioriteta in kdaj politična igra, so opozorili sogovorniki na okrogli mizi FUDŠ o trajnostnem razvoju in populizmu.