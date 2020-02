Projektni svet za civilni nadzor drugega tira: Odločitev komisije ovira projekt

Ljubljana, 21. februarja - Odločitev Državne revizijske komisije, ki je ugodila zahtevku ponudnika Markomark Nival in zaradi katere ga bo 2TDK pozval k menjavi podizvajalca, ovira projekt in njegovo časovnico, je danes ocenil predsednik projektnega sveta za civilni nadzor projekta drugi tir Jadran Bajec. Prepričan je, da bi morala komisija to odločitev sprejeti hitreje.