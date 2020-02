Zaradi pomoči pri prehodu meje prijeli dva Romuna in Ukrajinca

Maribor, 21. februarja - Mariborski policisti so v četrtek na štajerski avtocesti pri izvozu Maribor Center ustavili kombi romunskih registrskih oznak, v njem pa naleteli na 14 državljanov Šri Lanke, ki so nedovoljeno vstopili na schengensko območje na Madžarskem, od tam pa v Slovenijo. Pri tem so prijeli tudi dva državljana Romunije, ki sta jim pomagala pri prehodu meje.