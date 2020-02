Z otrokom na neregistriranem mopedu bežal pred policisti in padel

Murska Sobota, 21. februarja - Policisti so v četrtek okrog 19. ure med kontrolo prometa na relaciji Bogojina-Tešanovci poskušali ustaviti voznika motornega kolesa, ki se ni ustavil in je vožnjo nadaljeval. Zaradi neprilagojene hitrosti je voznik, ki je na motorju prevažal tudi 7-letnega otroka, v Moravskih Toplicah padel. Voznik in sopotnik poškodb nista utrpela.