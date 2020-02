Hiti in Felc obžalujeta, da nista dobila priložnosti med elito

Ljubljana, 21. februarja - Danes je do začetka svetovnega prvenstva v hokeju, ki ga bo gostila Ljubljana, še natančno 66 dni. Hokejska zveza Slovenije je ob predstavitvi tekmovanja danes na okrogli mizi postregla tudi z nekaj zgodovinskega pridiha in na pogovor povabila nekdanja uspešna slovenska hokejista Rudija Hitija in Albina Felca.