Športnim objektom Maribor podaljšali rok za sanacijski načrt

Maribor, 22. februarja - Mariborski mestni svet je ugodil vodstvu Športnih objektov Maribor in mu podaljšal rok za pripravo novelacije sanacijskega programa, s katerim bi rešili likvidnostne težave in zagotovili dolgoročno vzdržno poslovanje. Slednjega bi moral zavod pripraviti že do konca januarja, zdaj pa ga na mestni občini pričakujejo do sredine marca.