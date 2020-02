Na Alma Mater Europaea o bistvenosti znanosti in izobraževanja

Maribor, 21. februarja - Zasebni visokošolski zavod Alma Mater Europaea s sedežem v Mariboru marca znova prireja znanstveno konferenco Za človeka gre. Tokrat bodo spregovorili o bistvenosti znanosti in izobraževanja, in sicer s ciljem, da se vključi visokošolsko izobraževanje in znanost v reševanje izzivov ter kriznih vprašanj v Evropi.