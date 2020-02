Kolegij predsednika DZ potrdil skrajšani postopek za več zakonov in program dela za pomlad

Ljubljana, 21. februarja - Kolegij predsednika DZ je danes sklenil, da bodo poslanci več zakonskih predlogov obravnavali po skrajšanem postopku. Med njimi so predlogi dopolnitev zakonov o Triglavskem narodnem parku, športu in dodatnih ukrepih za odpravo škode zaradi podlubnikov. Kolegij je potrdil tudi terminski program dela DZ za marec in okvirni terminski program za april.