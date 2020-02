Deljenja mnenja glede možnosti uporabe sodbe ESČP o vračanju migrantov v nacionalne zakonodaje

Ljubljana, 21. februarja - Po sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) o skupinskem vračanju maroških migrantov iz Španije je predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti pozval vlado, naj spremeni zakon o tujcih in ponovno uzakoni možnost hitrega vračanja migrantov. A mnenja, ali se lahko to sodbo uporablja tudi za primere v drugih članicah EU, so deljena.