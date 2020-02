Vrhunec pustnih norčij danes na Ptuju, v Cerknem in Cerknici

Ptuj/Cerknica/Cerkno, 23. februarja - Pustna nedelja je tudi tokrat rezervirana za nekatere največje in najbolj tradicionalne povorke, ki pomenijo vrhunec pustnih norčij pred pustnim torkom in dokončnim pokopom pusta. Ena največjih bo mednarodna povorka v sklopu jubilejnega 60. Kurentovanja na Ptuju, kot vsako leto pa tudi tokrat veliko ljudi pričakujejo v Cerknem in Cerknici.