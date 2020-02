Ibrahim Kamara ni več selektor slonov

Abidjan, 21. februarja - Vodstvo nogometne reprezentance Slonokoščene obale je odpustilo domačega selektorja Ibrahima Kamaro, so sporočili iz nogometne zveze Slonokoščene obale FIF. Kamara, ki je na čelo slonov prišel 30. junija 2018 in zamenjal Belgijca Marca Wilmotsa, je selekcijo popeljal le do četrtfinala zadnjega afriškega prvenstva v Kairu.