Kyrie Irving bo zaradi operacije predčasno končal sezono

New York, 21. februarja - Ameriški košarkar Kyrie Irving, prvi zvezdnik ekipe Brooklyn Nets bo predčasno končal sezono lige NBA, saj gre na artroskopsko operacijo desne rame, so danes sporočili iz njegove ekipe. Irving je sicer vse od novembra lani, ko je izvedel za diagnozo, skušal igrati preko bolečin in s terapijami pozdraviti ramo, a neuspešno, saj je izpustil 26 tekem.