Oslabljeni kralji do zmage nad panterji

Los Angeles, 21. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings, ki so v zadnjih dneh izgubili dva ključna igralca, napadalca Tylerja Toffolija in branilca Aleca Martineza, so v severnoameriški ligi NHL gostili Florida Panthers in zmagali s 5:4. Na prvi od petih domačih tekem v Staples Centru je zablestel novinec Gabriel Vilardi, ki je ob prvencu NHL dosegel gol in podajo.