Bobnarjeva bo podala predlog za pregon Mahniča

Ljubljana, 20. februarja - Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar bo zaradi zaradi "zavajajočih in zlonamernih navedb ter napada na njeno čast, dobro ime in integriteto" podala prijavo oziroma predlog za pregon zoper poslanca SDS in podpredsednika Knovsa Žana Mahniča, so sporočili s policije.