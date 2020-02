Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 2.)

Ljubljana, 20. februarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o vrhu EU. Zapisale so, da je vrha vrha udeležilo več politično "mrtvih mož, ki hodijo". Med njimi pa omenjajo tudi slovenskega premierja Marjana Šarca. Pisale so tudi o vrnitvi dveh potnikov iz ladje Diamond Princess v Slovenijo.