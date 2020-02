Šporar z golom prispeval delež k zmagi Sportinga

Ljubljana, 20. februarja - Potem ko so v tem tednu boje v izločilnem delu najprej začeli nogometaši v elitni ligi prvakov, so danes na sceni še moštva v evropski ligi, na sporedu so prve tekme 1/16 finala, tudi s tremi klubi slovenskih igralcev. Sporting Andraža Šporarja je istanbulski Basaksehir premagal s 3:1. Med strelci je bil tudi slovenski nogometaš.