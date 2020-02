Ministrstvo potrdilo projektno nalogo izgradnje nadomestnega dela Osnovne šole Loka v Črnomlju

Ljubljana/Črnomelj, 20. februarja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na današnjem sestanku s pripravljavci projektne naloge za izgradnjo nadomestnega dela Osnovne šole Loka v Črnomlju to potrdilo. S predstavniki črnomaljske občine se je tudi dogovorilo, da v dveh tednih pripravi dokument identifikacije investicijskega projekta in razpisno dokumentacijo.