Oskarjevka Jennifer Lawrence bo nastopila v Netflixovi komediji

Sacramento, 21. februarja - Dobitnica oskarja Jennifer Lawrence bo prevzela glavno vlogo v komediji Don't Look Up, ki jo načrtuje ameriški ponudnik pretočnih video vsebin Netflix. Film bo režiral Adam McKay in bo pripovedoval o astronomih, ki poskušata opozoriti ljudi na nevarni asteroid, ki bi lahko uničil Zemljo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.